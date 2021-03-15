BİK’ten yerel basına “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi” eğitimi

BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler ile Çorum ili merkez ve ilçe gazete temsilcilerinin katıldığı toplantıda BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik, katılımcılara dijitalleşme ve sosyal medya yönetimi hakkında bilgi verdi. Online olarak gerçekleşen toplantıda Türker Çeltik, gazeteler için dijitalleşme ve sosyal medyanın önemine, dijital mecralarda en doğru şekilde yer almanın ve bunun için teknolojik yeniliklere hızla adapte olmanın gerekliliğine değindi.

Çeltik, “Yerel gazetelerimiz internet haberciliğine yatırım yapıyorlar. Bu konuda en önemli adımlardan biri gazete web sayfalarının sürekli ve anlık olarak güncellenmesi gerekliliğidir. Bununla birlikte arama motorlarının “haberler” bölümünde yer almak, web sitesine trafik çekebilme bakımından etkili olacaktır. İçerik yönetimi elbette önemlidir ancak bunun kadar mühim olan bir başlık da gazetelerin web tasarımlarının mobile uyumlu olmasıdır” dedi.

“İÇERİK YERİNDE VE ZAMANINDA İNSANLARA ULAŞMALI”

İnternetin dünya üzerinde her alana ulaşabildiği günümüzde, yazılı basının da teknolojik gelişmelerle paralel ilerlemek zorunda olduğunu hatırlatan BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik, “İçeriğiniz yerinde ve zamanında insanlara ulaşmalı. Gazetelerin web sitelerinin, arama motorlarında optimizasyonları yapılmalı, site haritalama ve anahtar kelime çalışmalarına önem verilmeli, sosyal medyanın sağlandığı trafikten yararlanılmalı ve internet mecrasına özel içerikler üretilmeli” ifadesini kullandı.

Toplantı, gazete temsilcilerinin konuya ilişkin görüşlerini aktarmaları ve internet ortamında karşılaştıkları sorunlar ile bunlara yönelik üretilebilecek çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

(Nurdan AKBAŞ)

