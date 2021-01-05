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BİK Müdürü Güler, Prof. Öztürk’ü ziyaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Abdullah Güler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Güncel 05.01.2021, 20:06
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BİK Müdürü Güler, Prof. Öztürk’ü ziyaret etti

Kurum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Öztürk, BİK Müdürü Güler’e bir hediye takdim ederken, Güler de Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı 8 kitaptan oluşan seti Rektör Öztürk’e hediye etti. (Haber Merkezi)

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