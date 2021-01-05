BİK Müdürü Güler, Prof. Öztürk’ü ziyaret etti

Kurum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Öztürk, BİK Müdürü Güler’e bir hediye takdim ederken, Güler de Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı 8 kitaptan oluşan seti Rektör Öztürk’e hediye etti. (Haber Merkezi)