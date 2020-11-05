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BİK Müdürü Güler kitap seti hediye etti
Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a Kurum tarafından bastırılan Dr. Mehmet Gedizli’nin kaleme aldığı çeşitli alanlardaki Türkçe sözlük setini armağan etti.
Güncel 05.11.2020, 19:44
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Abdullah Güler, Kurum’un çalışmaları ile ilgili olarak da Mehmet Yolyapar’la bilgi alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)
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