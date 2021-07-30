BİK Müdürü Güler Çorum’a veda ediyor
Basın ve İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, memleketi Denizli’ye şube müdürü olarak atanması nedeniyle Çorum’a veda ediyor.
Güncel 30.07.2021, 00:46
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BİK Müdürü Güler, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, BİK Müdürü Abdullah Güler’i ziyaret ederek Çorum’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür edip yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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