BİK Müdürü Güler Çorum’a veda ediyor

BİK Müdürü Güler, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, BİK Müdürü Abdullah Güler’i ziyaret ederek Çorum’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür edip yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.

(Haber Merkezi)

