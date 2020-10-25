BİK Müdürü Güler Aşgın’ı ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Şubesi, bir süre aradan sonra geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete başlamıştı.

Başkan Aşgın ve BİK Müdürü Güler, karşılıklı hediyeler verdiler.

Belediye Başkanı Aşgın, BİK Müdürü Güler’le ilgili, “binlerce yıllık köklü bir dil olan Türkçemiz konusundaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)