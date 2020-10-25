Son Dakika

BİK Müdürü Güler Aşgın’ı ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güncel 25.10.2020, 19:01
92
BİK Müdürü Güler Aşgın’ı ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Şubesi, bir süre aradan sonra geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete başlamıştı.

Başkan Aşgın ve BİK Müdürü Güler, karşılıklı hediyeler verdiler.

Belediye Başkanı Aşgın, BİK Müdürü Güler’le ilgili, “binlerce yıllık köklü bir dil olan Türkçemiz konusundaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:29
İkindi 15:25
Akşam 17:53
Yatsı 19:13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@