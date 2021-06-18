BİK Müdürü Abdullah Güler’in protokol ziyaretleri
Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök ve İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.
Güncel 18.06.2021, 19:44
6
BİK Müdürü Güler, ziyaretlerinde, kurum mevzuatı ve BİK Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr hakkında bilgiler verdi.
Abdullah Güler, anı olarak da Kurum’un yayınlarından armağan sundu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
açık