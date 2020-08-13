BİK Müdürü Abdullah Güler göreve başladı

Çorum Valiliği Hükümet Konağı Ek - 1 Hizmet Binası 9. Kat adresinde bir yıllık aranın ardından yeniden açılan ve Yozgat’ın da ilimize bağlandığı BİK Çorum Şubesi’nde 10 Ağustos 2020 günü itibariyle mesai başladı.

Bugüne kadar kazandığı tecrübe ve birikimle çözüm odaklı çalışma prensibiyle gazetelerin sorunlarına hızlı çözüm getirmeyi kendilerine şiar edineceklerini belirten Abdullah Güler, “Ayrıca gazetelerimizin gelirlerini arttırma gayreti içerisinde olacağım. Kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda her türlü koşulda ve şartta özverili bir çalışmayı görev bilen ve halkın doğru bilgilendirilmesi hususunu bir misyon olarak üstlenen değerli arkadaşlarım, ülkemizin kalkınıp gelişmesinde hiç şüphesiz yeriniz büyüktür” dedi.

(Haber Merkezi)