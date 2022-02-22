BİK Genel Kurulu ilk toplantısını yaptı
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 31. dönem ilk toplantısı yapıldı.
Güncel 22.02.2022, 18:38
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BİK Genel Müdürlük binasında yapılan genel kurula Basın, Hükümet ve Tarafsızlar grubundan toplam 36 üye katılıyor. 19’u hazır, 16 üyesinin de görüntülü sistemler aracılığıyla katılımı ile yapılan toplantıda Başkanlık Divanı seçiminin ardından, Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu teklifleri ile Denetçiler Raporu hakkında özet sunumlar yapıldı ve diğer gündem maddelerine geçildi.
Genel Kuruldaki müzakereler neticesinde, Kurumun Durum Raporunun Oylanması, Denetçiler Kurulu Raporunun Oylanması ve Yönetim Kurulunun teklifleri Genel Kurulda karara bağlandı.
(Haber Merkezi)
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