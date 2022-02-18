BİK Genel Kurulu için temsilciliklere atama
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Güncel 18.02.2022, 18:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı.
Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.
(AA)
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