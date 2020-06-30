BİK Çorum Şubesi’nin yeniden açılması ve Yozgat’ın da bağlanması kararı alındı
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Çorum’a yeniden şube açılması konusu, 1. madde olarak gündeme geldi ve oybirliği ile kabul edildi. Bu arada Yozgat da, BİK Çorum Şubesi’ne bağlandı.
Güncel 30.06.2020, 17:01 30.06.2020, 17:06
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BİK Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, toplantı devam ederken, Çorum Şubesi’nin yeniden açılmasının kabul edildiği ve Yozgat’ın da Çorum’a bağlandığı mesajını ÇORUM HABER’e iletti.
ÇORUM HABER’in 19 Haziran 2020 günlü manşeti…
(Haber Merkezi)
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