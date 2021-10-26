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BİK Çorum Şube Müdürü Bolluk'tan Başkan Ekinci'ye ziyaret

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret etti.

Güncel 26.10.2021, 19:12 26.10.2021, 19:40
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BİK Çorum Şube Müdürü Bolluk'tan Başkan Ekinci'ye ziyaret

Bolluk, ziyarette, amaçlarının kurum amirlerine, belediye başkanlarına Basın İlan Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi aktarmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ekinci de Sorgun Belediyesi olarak çok önemli çalışmalara imza attıklarını ancak bu çalışmaların Sorgun yerel basınında yeterince yer almadığını belirtti.

Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolluk'a teşekkür etti.

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