Bien Banyo ve Akaydın Yapı’dan ustalara eğitim

Bien Seramik ve Banyo tarafından ustalara yeni ürünler ve uygulamalar konusunda eğitim vermek amacıyla organize edilen seminerlerden biri daha Çorum’da gerçekleştirildi. İş kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen Bien, Çorum’da yıllardır Akşemseddin Caddesi üzerinde markalı yapı malzemeleri alanında faaliyetlerini sürdüren Bien Seramik yetkili satıcısı Akaydın Yapı Malzemeleri işbirliğinde ustalara yönelik bir etkinlik düzenledi.

Çorum Büyük Otel’de geçtiğimiz Perşembe akşamı düzenlenen etkinliğe Bien Pazarlama Müdürü M. Cem Güvengiriş, Ürün Müdürü Aldonat Sunar, Tamamlayıcı Ürünler Fabrika Müdürü Mesut Pesen, Bölge Müdürü Bülent Özkan, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Orhan Yongacı, Bölge Sorumlusu Deniz Cikka, Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri sahibi Alper Akaydın ile yapı inşaat sektörüyle uğraşan ustalar katıldı.

Seramik ve banyo gereçlerinde üretimin büyük bölümünü artık kendi fabrikalarında yapan ve AR-GE birimi ile de yeniliklere de imza atan firmanın yeni model Bien Supreme Gömme Rezervuar ürünlerinin ustalara tanıtımı amacıyla düzenlenen programda Pazarlama Müdürü Güvengiriş hem firmalarını hem de fabrikaları ile ilgili sunum yaptı. Güvengiriş; “Ürünlerimizi ne kadar iyi anlatıp, tanıtırsak işçilik kalitesi o oranda yükseliyor ve hata riski azalıyor. Bu sebeple bu tür eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Programda Sunar da Bien’in seramik sağlık gereçlerini kapsayan ürünler hakkında ustaları bilgilendirerek ürün gamında bulunan armatür ve tamamlayıcı ürünler hakkında açıklamalarda bulundu. Fabrika Müdürü Pesen ise Bien Supreme Gömme Rezervuar ürünlerini ustalara uygulamalı olarak anlattı. Eğitimlerde tesisat ustaları Bien ürünleri hakkında detaylı bilgiye sahip olurken, ürün montajları ile ilgili pratik bilgiler de aldılar. Ürünler, ürün özellikleri ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler içeren eğitim programında ustalar sorularına yanıt bularak, isteklerini ve önerilerini aktardılar.

Hediye çekilişi, dağıtımı ve yemekle son bulan programda bir açıklama yapan Akaydın Yapı ve İnşaat Malzemeleri sahibi Alper Akaydın ise bu organizasyona öncülük yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Üretimde son teknolojileri kullanan Bien Banyo’nun geniş bir ürün yelpazesini müşterilerin kullanımına sunduğunu belirten Alper Akaydın firma olarak ilimizde 45 yılı aşkın inşaat ve seramik sektöründe öncülük yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini de dile getirdi. (Volkan SINAYUÇ)

