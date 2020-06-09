Son Dakika

Biçerdöverle ürün hasadı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Sungurlu’da biçerdöverle yapılan arpa hasadını yerinde inceledi.

Güncel 09.06.2020, 19:04
45
Biçerdöverle ürün hasadı başladı

Sungurlu’da yapılan ilk hasatta arpa veriminin 300-350 kg ortalamalarda olduğunu belirten Sarı, dane kaybının ne kadar önemli olduğu ifade ederek hasat yapan biçerdöver operatörlerinin sürekli kontrol edileceği konusunda uyardı. Sarı yüksek rekolteli bir sezon beklediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 09 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:02
Öğle 12:44
İkindi 16:43
Akşam 20:17
Yatsı 22:05

Gelişmelerden Haberdar Olun

@