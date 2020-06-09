Biçerdöverle ürün hasadı başladı

Sungurlu’da yapılan ilk hasatta arpa veriminin 300-350 kg ortalamalarda olduğunu belirten Sarı, dane kaybının ne kadar önemli olduğu ifade ederek hasat yapan biçerdöver operatörlerinin sürekli kontrol edileceği konusunda uyardı. Sarı yüksek rekolteli bir sezon beklediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)