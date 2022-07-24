Biçerdövere sıkı denetim 

Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Çorum'da hububat hasadı başladı. Çiftçiler, bir önceki yıl tohum ektikleri arazilerine gübrenin yanı sıra emeklerini katarak hasat dönemine ulaşıyor.

Yeterince olgunlaşan başaklar, biçerdöver operatörlerince biçildikten sonra sapından ayrılıp üreticisine teslim ediliyor. “Harman zamanı” olarak da adlandırılan zorlu süreçte bir biçerdöver, elverişli arazi şartlarında günde 200 dönüm araziyi biçebiliyor. Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sürecinde tane kaybını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, il genelinde 81 teknik elemanla 17 ekip oluşturduklarını belirterek, biçerdöverlerin kontrollerinin hasat sezonu boyunca hafta içi ve hafta sonu durmaksızın devam ettiğini kaydetti.

“TOPRAĞA DÜŞEN HER BİR DANE, MİLLİ EKONOMİDEN KAYIPTIR”

Dane ve sap kaybının milli bir kayıp olduğunu kaydeden Sarı, şu bilgileri verdi: “Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını bol bereketli olarak almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. İlimiz merkezde çiftçilerimiz dane-sap kayıpları ile ilgili şikayetlerini 0364-213 83 26 dahili 1031 hattından biçerdöver il koordinatörümüze iletebilirler. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Kontrollerimiz esnasında Çiftçilere teknik personellerimizce çiftçilerin kendi basit yapabilecekleri dane kayıp oran kontrolleri de bir eğitim çalışması halinde sahada yerinde uygulamalı gösterilmektedir.

Bir üretim sezonunda alın teri ve emek harcayarak yetiştirdiğiniz ürününüze sahip çıkınız ve yaptığınız emeği küçümsemeyiniz. Biçerdöver sahibi ve operatörlerinin art niyet olmasa bile hububat hasadı sırasında dane kayıplarına sebebiyet vermelerine göz yummayınız. Emeğimizin karşılığını aldığımız bu günlerde mutlaka ürünlerimiz hasat edilirken arazilerinizin başında olmalısınız. İlk kontrollerimizi kesinlikle çiftçiler olarak kendimiz yapmalıyız. Bir teknik hata varsa döküm oluyorsa anında yerinde operatöre gerekli uyarıyı yaparak müdahale etmeliyiz.”

2022 yılının Çorum için bol ve bereketli bir yıl olduğunu kaydeden Sarı, arpa hasadının % 70, buğday hasadının ise % 40 oranında tamamlandığını söyledi. Verimlerin kıraç arazilerde 300 - 500 kg arasında, sulu arazilerde ise 400 – 850 kg arasında bakım şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini belirten Sarı, “Ürününüz daha da bol, kazancınız bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

