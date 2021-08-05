Biçer’den din görevlilerine plaket

Karadeniz bölge finalinde dereceye giren Çorum İl Müftülüğü görevlilerine, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından teşekkür plaketi verildi.

Ordu’da yapılan erkek din görevlileri arası “Etkili Hutbe Sunumu” yarışması Karadeniz bölge finalinde Çorum’u temsilen yarışan Merkez Bahçelievler Cami İmam Hatibi Abdullah Yalçın birinci oldu.

Amasya’da yapılan “Ezanı Güzel Okuma” yarışması Karadeniz bölge finalinde ise Çorum’u temsilen yarışan Merkez Turgut Özal İş Merkezi Mescidi Vekil İmam Hatibi Musa Ungever üçüncü oldu.

Dereceye giren din görevlilerini makamında kabul eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, kendilerine teşekkür plaketi takdim ederken başarılarının devamını diledi.



(Hatice Asuman ATEŞ)

