Bıçaklayıp kaçtılar

İddialara göre, çıkan tartışma sırasında O.Ç., baldırından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.