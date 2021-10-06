Bıçaklanarak öldürüldü

Mecitözü İlçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi bıçaklanarak öldürülürken, bir kişide tabancayla vurularak yaralandı. Olay İlçeye bağlı Geykoca Köyün’de dün meydana geldi. İddialara göre R.T.,(58)., bıçakla H.K.,(19), ayaklarına isabet eden mermi ile yaralandı. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan R.T., kurtarılamadı. Jandarma olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.