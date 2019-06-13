Bıçaklanan Iraklı Nada yaşam savaşını kaybetti

Olay, 3 Kasım 2018'de Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana gelmişti. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada B. ile karşılaşmış ve ikili arasında daha sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan geç kız 7 aylık yaşam mücadelesini kaybedip Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirdi. Genç kız, kent merkezindeki Ulumezar’da toprağa verildi.

KADIN MECLİS ÜYELERİNDEN AİLEYE TAZİYE

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, saldırıda ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Iraklı Nada B.'nin kentte yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, üzgün olduklarını belirterek, “Öncelikle aileye başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Kadın Meclisi üyeleri olarak şuan tutuklu bulunan şüpheliye en ağır cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” dedi.

Ziyaretten ötürü kadın meclisi üyelerine teşekkür eden Iraklı aile de, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de Çorum'a yerleştiklerini anlatarak, üzüntülü olduklarını ve şüpheli saldırgana en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi.

Öte yandan tutuklu saldırganın, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacağı belirtildi.(Yusuf ÇINAR)