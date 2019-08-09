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Biberonda bulunan sütle kedi yavrularını kurtardı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir samanlıkta 10 gün boyunca aç kalan kedi yavrularını küçük bir çocuğun biberonundaki süt kurtardı. 

Biberonda bulunan sütle kedi yavrularını kurtardı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir samanlıkta 10 gün boyunca aç kalan kedi yavrularını küçük bir çocuğun biberonundaki süt kurtardı. 

09 Ağustos 2019 Cuma 20:35
Biberonda bulunan sütle kedi yavrularını kurtardı

Kargı ilçesinde iki minik kedi yavrusu, metruk bir samanlıkta annelerini ölmüş, kurtlanmış bir vaziyette bulundu. Yaklaşık 10 gün aç susuz yaşayan kedi yavruları, tekrar hayata döndürüldü. 
Edinilen bilgiye göre; Kargı İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez’in kızı öğretmen Fatma Canan Soydemir, merhum babasına ait olan ve kimsenin yaşamadığı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evi kontrol etmek istedi. Bu sırada komşuları, hamile bir kedinin bulunduğunu ancak son günlerde ortalıkta gözükmediğini söylediler. Evin samanlık bölümünü kontrol eden Soydemir, kedinin doğum yaptığını ancak daha sonra öldüğünü gördü. Anne kedinin yavrularını doğurduktan sonra öldüğü belirlenirken, yavru kediler ise 8-10 gün boyunca aç-susuz bir şekilde samanlıkta yaşadığı anlaşıldı. 
Kedi yavrularını bulan Soydemir ailesi, olaya hemen müdahale etti. Fatma Canan Soydemir’in çocuğunun yanında bulunan biberondaki süt kedi yavrularına verilerek hayata döndürülmesi sağlandı. Kedi yavrularını daha sonra veterinere götüren Soydemir ailesi, örnek bir davranışa imza atmış oldu. 

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