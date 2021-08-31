Beytepe 1.Cadde yenileniyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beytepe 1. Cadde’de başlayan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan bilgi aldı.

“Hemşehrilerimizi konforlu yollarla buluşturmak için aşkla çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çalışma sezonunun başladığı günden beri Çorum’u ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, “Beytepe 1. Caddemizi de yeniliyoruz. Kazı çalışmalarına başladığımız 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki caddemizin dolgu ve mekanik seriminin ardından asfaltını atacağız. Mahalle sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

