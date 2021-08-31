Son Dakika

Beytepe 1.Cadde yenileniyor

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beytepe 1. Cadde’de yol yenileme çalışması başlattı.

Güncel 31.08.2021, 00:00
32
Beytepe 1.Cadde yenileniyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beytepe 1. Cadde’de başlayan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan bilgi aldı.
“Hemşehrilerimizi konforlu yollarla buluşturmak için aşkla çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çalışma sezonunun başladığı günden beri Çorum’u ilmek ilmek işliyoruz” dedi. 
Başkan Aşgın,  “Beytepe 1. Caddemizi de yeniliyoruz. Kazı çalışmalarına başladığımız 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki caddemizin dolgu ve mekanik seriminin ardından asfaltını atacağız. Mahalle sakinlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@