Beyoğlu Kebap, turizm öğrencilerini yetiştiriyor
Çorum’un Bahabey Caddesi üzerindeki gözde lokantalarından Beyoğlu Kebap ve Pide Salonu, yemek kalitesiyle ve toplu yemek hizmetleriyle dikkat çekmesinin yanı sıra, sektörün geleceğine yönelik duyarlılığı ile de her türlü takdiri hak ediyor.
Güncel 30.03.2022, 19:36 30.03.2022, 19:38
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Turgay Keser’in işletme sahibi olduğu Beyoğlu Kebap Salonu, çorba, Maraş paça, Karadeniz pidesi, lahmacun, ızgara çeşitleri, künefe, katmer tatlısı, kadayıf, ekmek kadayıfı ile müşterilerine hizmet veriyor.
Turgay Keser, 33 yıllık deneyimiyle, 20 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşarken, staj yapmak isteyen turizm öğrencilerine de kapılarını sonuna kadar açıyor ve gençleri mesleki bakımdan en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Restoran, düğün, nişan, mevlid gibi toplu yemek organizasyonları da yapıyor.
Beyoğlu Kebap ve Pide Salonu, Çorumluların damak zevkine hitap eden kaliteli yemekleriyle, daha uzun yıllar hizmetini devam ettirmek istiyor.
Müzik köşesi…
(Selda FINDIK)
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