Beyoğlu Kebap, turizm öğrencilerini yetiştiriyor

Turgay Keser’in işletme sahibi olduğu Beyoğlu Kebap Salonu, çorba, Maraş paça, Karadeniz pidesi, lahmacun, ızgara çeşitleri, künefe, katmer tatlısı, kadayıf, ekmek kadayıfı ile müşterilerine hizmet veriyor.

Turgay Keser, 33 yıllık deneyimiyle, 20 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşarken, staj yapmak isteyen turizm öğrencilerine de kapılarını sonuna kadar açıyor ve gençleri mesleki bakımdan en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Restoran, düğün, nişan, mevlid gibi toplu yemek organizasyonları da yapıyor.

Beyoğlu Kebap ve Pide Salonu, Çorumluların damak zevkine hitap eden kaliteli yemekleriyle, daha uzun yıllar hizmetini devam ettirmek istiyor.

Müzik köşesi…

(Selda FINDIK)