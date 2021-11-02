Beyazgül, Çorum’da sevenleriyle buluşacak

Alınan bilgiye göre 5 Kasım 2021 Cuma günü Güleryüz Restaurant’ta Aile Türkü Gecesi’nde sahne alacak olan Erdal Beyazgül hayranlarıyla buluşacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ünlü sanatçıyı dinlemek isteyenler ve program için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 0364 226 00 31 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabileceği belirtildi.

(Uğur GÖRKEM)

