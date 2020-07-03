Beyazay Derneği’ne ziyaret
Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şubesi ile devam etti.
Güncel 03.07.2020, 19:44 03.07.2020, 19:44
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Bayrak, ülke genelinde şubeleri olan ve kamu yararına dernek statüsü bulunan derneğin engelli bireylere yönelik faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Engellilerin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ziyarette Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.
Bayrak, Hüsülüoğulları’na ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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