Beyazay Derneği’ne ziyaret

Bayrak, ülke genelinde şubeleri olan ve kamu yararına dernek statüsü bulunan derneğin engelli bireylere yönelik faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Engellilerin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ziyarette Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Bayrak, Hüsülüoğulları’na ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)