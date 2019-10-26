Beyaz Otel hizmete açıldı

19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’na ait Ata Apart, bundan sonra Alper Borhan, Ümit Tamay ve Taylan Toprak tarafından işletilen “Beyaz Otel” adıyla yoluna devam edecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu açılış töreninde önce dua okundu, sonrasında kurdele kesildi.

10 katlı, 65 oda, 150 yataklı Beyaz Otel’in memur apartı konseptinde hizmet vereceğini belirten firma yetkilileri, “14 yıllık gayrimenkül sektöründeki tecrübemizin ardından turizm sektörüne yapmış olduğumuz 65 odalı 150 yatak kapasiteli yatırımımız ile devam etmekteyiz. Müşteri memnuniyeti ve güven üzerine kurduğumuz işletmemiz Çorum halkının yüz akı olacaktır. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost, müşterilerimiz ve şehrimizin önde gelen şahsiyetlerine teşekkürü borç biliriz” dediler.

(Taner ŞİMŞEK)