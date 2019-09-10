Beyaz önlük giyip yemin ettiler

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yeni başlayacak olan 120 öğrenci, 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törenle beyaz önlük giyip yemin etti.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Çağatay Çağlar, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, akademisyenler ve veliler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan HİTÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, hastane koridorlarında artık beyaz önlüklü öğrencilerin dolaştığını ifade etti. 3 dönem öğrencilerini kabul eden Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Prof.Dr. Baykam, Sağlık Bakanlığı ile yapılan Ortak Kullanım (Afiliasyon) Protokolü’nün başarılı sonuçlar verdiğini, Çorum’un bu alandaki işbirliğiyle Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı.

Hitit Üniversitesi’nin, henüz 13 yaşında olmasına rağmen, dinamik bir üniversite olduğunu belirten HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise konuşmasında 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksek okul ve 7 meslek yüksek okuldan oluşan üniversitede 253 programda 20 bine yakın öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağladıklarını kaydetti. “Sağlık Bakanlığı afiliasyonu ile ortak hizmet verdiğimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye'ye örnek olacak düzeyde bir iş birliği var. Alanında uzman hekimlerimiz, akademisyenlerimiz öğrencilere kaliteli eğitim imkanı sunuyor. Afiliasyon konusunda parmakla gösterilen bir hastaneye sahibiz” diyen Rektör Öztürk, tıp öğrencilerinin birkaç dönem Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğünü, son 3 dönemdir ise Hitit Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretimin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Konuşmasında hastane hizmetlerinden de söz eden Rektör Öztürk, “Hastanede bu yılın ilk altı ayında 1 milyondan fazla hastaya poliklinik hizmeti verildi. 250 bin acil, 25 bin civarında da yataklı tedavi hizmeti sunuldu” şeklinde konuştu.

Tören sonunda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise gençleri tebrik ederek zihin açıklığı dileklerinde bulundu.

Son olarak konuşan vali Mustafa Çiftçi de 23 yıldır mülki idare amirliği yaptığını ve 5 fakülte bitirdiğini belirterek bu süre içinde fakültelerde ne kendisine hoş geldin diyen olduğunu ne de bitirdiğinde güle güle diyeninin olduğunu anlattı. Hitit Üniversitesi’nde eğitim görecek olanların çok şanslı olduğunu anlatan Vali Çiftçi, tüm öğrencileri tebrik edip, “İnşallah bugün önlüklerini giydikleri gibi okulu bitirip buradan mezun olmak da nasip olur” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Meral Gülhan öncülüğünde öğrenciler hekimlik andını okudu. Tören hekim adaylarına stetoskop hediye edilmesi ile sona erdi. (Erkan BAYATLI)