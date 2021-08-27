Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kameraya takıldı

ÇORUM’da binanın girişinde bulunan motosikleti çalan hırsız, kameraya takıldı. Beyaz çarşaf giyen hırsızın binaya girdiği, üzerindeki çarşafı çıkarıp, motosiklete bindiği ve kafasına kaskı takarak binadan uzaklaştığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, 24 Ağustos’ta Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Binanın kapısında park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikletinin olmadığını gören vatandaş, hemen polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası izlendiğinde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, beyaz çarşaf giyen hırsızın binaya girdiği, üzerindeki çarşafı çıkarıp, motosiklete bindiği ve kafasına kaskı takarak binadan uzaklaştığı görülüyor. Çalınan motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis çarşaflı hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.(Yusuf ÇINAR)