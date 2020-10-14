“Beyaz baston görme engellilerin özgürleşmesinin sembolü”

Görme engelli bireylerin evlerinden çıkarak topluma karışmalarına vasıta olan ve bu işlevselliği ile Dünya Görme Engelliler Günü’ne adını veren “Beyaz Baston”un dünyanın her coğrafyasında 15 Ekim gününde Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü olarak kabul edilerek kutlandığını söyleyen Şaban Kabakçı, Altınokta Körler Derneği olarak tüm görme engelli bireylerin gününü kutladığını açıkladı.

Beyaz baston kullanımının ilk 1921 yılında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Biggs’in dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başladığını belirten Kabakçı, mesajında şunları söyledi; “Baston kullanımı; görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltır, yürüyüş ve fiziksel aktivede bulunan engellilerin motor becerenlerini geliştirir. Beyaz Baston görme engelli bireylerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolüdür. Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak bu günü pandemi nedeni ile kutlayamıyoruz ve etkinlik yapamıyoruz. Tüm görme engelli bireyler adına vatandaşlarımızdan istediğimiz hissedilebilir zemin yolunu işgal etmemeleri ve yolu bizler için kullanabilir hale getirmeleridir”

(Haber Merkezi)