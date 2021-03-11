Beton zemine çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarında şarampol olarak kullanılan su tahliyesi için yapılmış beton zemine çarpıp, takla attı.

Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan birisi kadın 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık’a 23 kilometre kala Kalinsa Köyü Kumbel Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Zonguldak’ tan Samsun istikametine giden 67 TF 330 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün bir anlık dalgınlık, tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkan araç, yol kenarında şarampol olarak kullanılan su tahliyesi için yapılmış beton zemine çarparak takla attı ve yol kenarında bulunan tarlada durabildi. Kaza neticesinde araçta bulunan sürücü ile birlikte 1 kadın yolcu yaralandı. Araç hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Kaza yerine gelen trafik polisleri, jandarma ekipleri ile birlikte 112 sağlık ekipleri yaralı olarak kazadan kurtulan şahısları kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.



(Mustafa ULUSOY)

