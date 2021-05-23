Beton refüje tepki!

Tutku Kısaer gönderdiği mesajda yeni yapılan refüj düzenlenmesinde yeşillik alanların yok edildiğini, yeni düzenlemenin şehrin hem havasına hem de estetik görüntüsüne zarar verdiğini savundu.

Kısaer, “Ben Gazi caddesinde ikamet eden bir vatandaşım. Bir vatandaş olarak bir yeni düzenlemeden rahatsızlığımı dile getirmek için belediye ve yetkili mercilere daha da geç kalmadan yazdım. Fakat projenin devamının da gelebileceği duyumunu aldım.Bayram tatili sürecinde başlayan Bim Market-Öncü Dürüm hizasındaki orta refüj yeşilliği tamamen kaldırılarak yerine beton taş döşendi ve aralara mazı tarzı çok da büyümeyen yeşilliklerden dikilmeye başlandı. Yeni düzenlemede toplamda sadece 11 adet yeşillik yeri var. Eski halinde baştan başa yemyeşil olan yeşillikler komple kaldırılıp betonlaştırıldı. Şimdiyse tüm Gazi Caddesi orta refüjünün bu hale gelebilme durumu çok yüksek. Çirkin beton meydandan sonra şehirde beton refüj olmasını istemiyoruz” görüşlerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

