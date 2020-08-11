Beton mikseri ile otomobil çarpıştı

Sanayi esnafı tarafından 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Yaydiğin Köyü'nü Yeni Sanayi Sitesi'ne bağlanan kavşakta, beton mikserinin otomobile çarpması sonucu otomobil takla attı. Kazada can kaybı yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Söz konusu kavşakta sürekli kazaların yaşandığını dile getiren sanayi esnafı, “Kavşaktaki yapım hatası nedeniyle sürekli kazalar meydana geliyor. Köyden gelen, sanayiden geleni göremiyor, Sanayiye gelen köyden çıkanı göremiyor. Tam bir ölü nokta” diye konuştular.

(Haber Merkezi)