Beton mikseri devrildi panik ve korku yaşandı

Kaza, Çepni Mahallesi Çakır Cami karşısında meydana geldi. İnşaatın temeline beton getiren mikser, ağırlık nedeniyle kaldırımın bir kısmının çökmesi sonucu inşaat temeline düşerek büyük bir gürültü ile devrildi.

Kısa süreli paniğin yaşandığı kazada mikser sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İnşaat temeline düşen mikser daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)