Beton mikseri can aldı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Gölbaşı’nda bir inşaatta çalışan Lütfi İnat, beton dökerken mikserin parçası üzerine düştü. Kazayı gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İnat’ın cesedi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz işçinin cenazesi Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Ahacık Köyü’nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)

