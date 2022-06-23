BESYO öğrencileri, Belediyede staj yapacak
Hitit üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan protokolle Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Çorum Belediyesi’nde staj yapabilecek.
Güncel 23.06.2022, 19:08
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Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyesi spor kulübünün gözetiminde devam edecek stajda öğrenciler hem kendilerini geliştirecek hem yapılan proje ve etkinliklerde aktif rol alabilecek. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu’nun imzaladığı protokolle tesisleri kullanan sporcular, üniversite öğrencisi antrenörlerin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulacak.
İmza töreninde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu.
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