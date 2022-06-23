BESYO öğrencileri, Belediyede staj yapacak

Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyesi spor kulübünün gözetiminde devam edecek stajda öğrenciler hem kendilerini geliştirecek hem yapılan proje ve etkinliklerde aktif rol alabilecek. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu’nun imzaladığı protokolle tesisleri kullanan sporcular, üniversite öğrencisi antrenörlerin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulacak.

İmza töreninde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak da hazır bulundu.

