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Bestmax hizmete girdi

Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin Hacıbektaş Vakfı’na dönüş kavşağında hizmete girdi.

Güncel 15.12.2020, 21:22
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Bestmax hizmete girdi

Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin Hacıbektaş Vakfı’na dönüş kavşağında hizmete girdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Beki Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Oto Tamircileri Odası Başkanı Necmettin Uzun ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde işyerinin kurdelesini siyasi parti il başkanları kesti.

Açılış nedeniyle birçok üründe indirime gidilen mağazada, A’dan Z’ye birçok ürün bulunuyor.  (Haber Merkezi)

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