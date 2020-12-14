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Bestmax AVM bugün açılıyor

Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, bugün saat 14.30’da hizmete açılacak.

Güncel 14.12.2020, 23:19 14.12.2020, 23:28
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Bestmax AVM bugün açılıyor

Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, bugün saat 14.30’da hizmete açılacak.

Bestmax AVM, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin Hacıbektaş Vakfı’na dönüş kavşağında hizmete girecek. (Haber Merkezi)

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