Bestmax AVM bugün açılıyor
Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, bugün saat 14.30’da hizmete açılacak.
Güncel 14.12.2020, 23:19 14.12.2020, 23:28
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Menderes Demir’in sahibi olduğu Bestmax AVM, bugün saat 14.30’da hizmete açılacak.
Bestmax AVM, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin Hacıbektaş Vakfı’na dönüş kavşağında hizmete girecek. (Haber Merkezi)
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