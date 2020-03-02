BES’te yeni başkan Emrah Azapcı oldu

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde düzenlenen ve 62 üyenin katıldığı kongrede divan üyeliklerine Eğitim-Sen eski Başkanı Mustafa Gül, Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve Tarım Orkam Sen Başkanı Ali Türksal seçildi. Merhum eğitim emekçilerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kurula HDP İl Başkanı Ümit Küçükbayatlı, CHP eski İl Yönetim Kurulu üyesi Aslan Kaya, Emek Partisi İl yöneticisi Muharrem Özünel, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Bülent Diken, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, SES Çorum Şube Başkanı Turgut Türkoğlu da katıldı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek buradan çıkan sonucun hem sendikal mücadele hem de haklar ve özgürlükler açısından yeni kazanımlara vesile olmasını dileyen Mustafa Gül, OHAL sürecinde ‘KHK’lar gidecek biz kalacağız” sloganı ile KESK’in ortaya koyduğu kararlılığı hatırlattı. Türkiye’de insanca yaşamak için adaletli bir vergi sistemi istediklerini, büyük kısmı çalışanlardan kesilen paylarla oluşan bütçede eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlere ayrılan payların giderek azaldığını ve bunun da sosyal adaletsizliği ortaya koyduğunu ifade eden Mustafa Gül, 31 Mart ve 27-28 Haziran seçimlerinde sağlanan birlikteliğin mücadelenin ortaklaştırıldığında nasıl başarı kazanacağını ortaya koyduğunu hatırlattı.

Kongrede daha sonra BES Şube Başkanı Ertuğrul Alper bir konuşma yaptı. Suriye’de askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısının yüreklerini yaktığını, yeni kayıplar yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade eden Alper, artık bitmek bilmeyen çatışmalar yerine tek bir askerin bile kaybedilmeyeceği koşulların oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Veda konuşmasında bugüne kadar sendikanın bir çok kademesinde görev yaptığını hatırlatarak göreve genç arkadaşlarına devredeceğini ancak mücadeleyi bırakmayacağını, emekçinin yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Ertuğrul Alper, bugüne kadar birlikte çalıştıkları tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

BES olarak OHAL sürecinde KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan üyelerinin hakkını savunmaya çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Alper, eşitsizlik, yoksulluk, sömürü ve ayrımcılığın arttığı bir ülkede yaşadıklarını, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi toplumsal koşulları emekçilerin sağlayacağını anlattı. Alper, “Emek ve demokrasi mücadelesini birlikte var etme zamanı gelmiştir. Farklı alanlarda yürüttüğümüz mücadelenin ortak dilini oluşturmalı ve ortak eylemliliği hayata geçirmeliyiz. Baskıları ortadan kaldıracak olan emekçilerin birlikteliğidir” dedi.

Ali Türksal ve Bülent Diken’in konuşmaları ile devam eden BES genel kurulunda daha sonra ise yürütme, denetleme ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi. Kongrede son olarak ise başkan adayı Emrah Azapcı bir konuşma yaptı.

Kongrede son olarak ise seçimlere geçildi. Buna göre BES Çorum Şubesi Emrah Azapcı başkanlığında Duygu Yavuz, Selçuk Şahin, Haydar Doğan, Banu Türkmen Güntürkün, Murat Akpunar ve Deniz Güler’den oluşurken, Okan Keklik, Hatice Örten ve Mahmat Çam Denetleme Kurulu, Mehmet Karakütük, Hakan Tekin, Aziz Önal, Hasan Kaplan ve Sadık Tüzün ise Disiplin Kurulu’na seçildi. Kongrede Genel Merkez delegeliğine ise Selçuk Şahin, Emrah Azapcı, Duygu Yavuz, Mehmet Karakütük, Abbas Sözen, Deniz Güner ve Medet Gökalp getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)