Beslenme Kulübü’nden “Halk Ekmek” ziyareti 

Hitit Üniversitesi Besleme ve Diyetetik Kulübü (BDK) ilk teknik gezisini Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasına gerçekleştirdi.

Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Gıda Mühendisi Feridun Sahbaz, Besleme ve Diyetetik Kulübü üyelerine ekmeğin oluşum aşamalarını gösterdi, ekmeğin içerdiği gıda bileşenleri ve ekmek tipleri ile ilgili bilgiler vererek sorularını cevaplandırdı.



(Nurdan AKBAŞ)

