Beşir’den ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Beşir Derneği Çorum Şubesi bu kez de birçok aileye patates dağıtarak destek oldu. Her ay yaptığı düzenli yardımlarla ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan dernek, koronavirüs salgını kapsamındaki tedbirleri dikkate alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Onlarca ailenin evlerini ziyarette bulunan dernek gönüllüleri, her ay yaptıkları periyodik yardımların yanı sıra ihtiyaç sahipleri için onlarca çuval patates dağıttı.

Beşir Derneği İl Temsilcisi M. Murat Beşikcioğlu, gece gündüz kendi insanımıza destek olmak adına çalışma yaptıklarını ve proje ürettiklerini söyledi. “Nerede biz mazlum gönül varsa onlarla olmanın gayreti içindeyiz” diye konuşan Beşikcioğlu, il genelinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere yapmış oldukları periyodik yardımların yanı sıra bağış kurbanı ve patates ikramında bulunduklarını, ayrıca Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)