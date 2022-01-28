Beşir Derneği’nden yolda kalana ikram
Beşir Derneği tarafından,yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara ikramlarda bulunuldu.
Güncel 28.01.2022, 21:18
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Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çorum Samsun otoyolunun Konaklı mevkiinde mahzur kalan vatandaşlara yardım eli uzatmak için yola çıkan Çorum Beşir Derneği Temsilciliği 1 hizmet aracı ve 3 gönüllü aracı 11 gönüllü ile olay yerine intikal ederek mağdur olan vatandaşlara 300 kişilik çay, çorba, ekmek, su ve çeşitli ikramlarda bulundu.
Beşir Derneği ayrıca zorlu hava şartlarında hayata tutunmaya çalışan sokak hayvanları da unutulmayarak yüzlerde tebessüme vesile oldu.
(Haber Merkezi)
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