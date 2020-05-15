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Beşir Derneği’nden kan bağışı

Çorum Beşir Derneği Derneği İl Başkanı Murat Beşikcioğlu, dernek üyeleri ile birlikte kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:28
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Beşir Derneği’nden kan bağışı

Türkiye genelinde Kızılay kan stoklarının azalması sebebiyle, Kızılay yetkililerin çağrılarına kulak verdiklerini anlatan Beşikçioğlu, bu günlerde azalan kan stoklarının desteklenmesi amacıyla, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar’ın da ricası üzerine başlattıkları kan bağışı faaliyetine Çorum ve Tüm Türkiye’de gönüllüler ile birlikte katıldıklarını ve bağışların ileriki günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, diyen Beşikcioğlu; Paydaş kuruluşların da destek verdiği faaliyetin geçmiş yıllarda olduğu gibi gönüllülerin desteği ile devam edeceğini ayrıca Beşir Derneği olarak her zaman devletin yanında, hizmetinde ve emrinde olduklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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