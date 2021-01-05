Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kışın gelmesiyle daha zor şartlara maruz kalan ihtiyaç sahiplerinin elinden tutan Beşir Derneği Çorum Temsilciliği , hayatın pahalı olduğu bu günlerde kendilerine ve çocuklarına yetmekte zorluk çeken ailelere yardımlarda bulunarak yüzlerini güldürdü.

“Gönüller Yapmaya Geldik” sloganı ile yola çıkan Beşir Derneği, her ay yapılan düzenli yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Beşir Derneği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu ayda, daha önce belirlenen aileleri tek tek ziyaret ederek, hazırladıkları gıda kolilerini kendilerine ulaştırdı.

Derneğin İl Temsilcisi Murat Beşikcioğlu; “Ülkece zor günler geçirdiğimiz bu dönemde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Beşir Derneği olarak ayni ve nakdi yardımlarla destekte bulunmaya devam ediyoruz, bu zor günleri devletimiz ve milletimizle dayanışma içerisinde hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Siz de derneğimizin bağışçısı olarak, yapılan hayırlara ortak olmak isterseniz; web sitemizi ziyaret ederek ya da Varinli Caddesi’ndeki Temsilciliğimizle bağlantıya geçerek destekte bulunabilirsiniz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)