Besin takviyesinde iddialı bitkisel ürün

“Kyani” markası da bu alanda yaşamımıza girmeye başlayan iddialı bir ürün. Tam 65 ülkede, sağlık bakanlıklarının izinleriyle tüketiciye sunuluyor ve sürekli olarak olumlu geri dönüşler alınıyor.

Bu ürünün yaratıcısı, kendi alanında Türkiye’nin bir numarası kabul edilen, Avrupa’da ilk 6’ya, dünyada ilk 12’ye giren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Mahmut İlker Yılmaz. Ürünün Çorum’la ilişkisi ise, İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz, ÇORUM HABER dostu, emekli asker- iş insanı Bahattin Baş’tan kaynaklanıyor.

Bağımsız distribütör olarak dünya üçüncülüğünü elde ettiğini belirten Bahattin Baş, Kyani’nin “sağlık üçgeni” diye nitelenen Sunrise, Sunset ve Nitro Plus isimli üç ürününün, bünyenin “inflamasyon”, “endotel” ve “oksidasyon” eksikliklerini giderdiğini söylüyor.

(Haber Merkezi)