Besi Döner’den araba çekilişi

Yapılan çekiliş sonucunda talihli 2093 numaralı biletin sahibi oldu. 2093 numaralı biletin sahibinin 30 Ağustos’a kadar Besi Döner’e başvurmaması durumunda araba 2578 numaralı yedek talihlinin olacak.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)