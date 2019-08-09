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Besi Döner’den araba çekilişi

Besi Döner’in 2019 model sıfır kilometre Toyota Yaris çekilişi yapıldı. 3 bin 184 kişinin bilet almaya hak kazandığı ve 2. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte nefesler tutuldu.

Besi Döner’den araba çekilişi

Besi Döner’in 2019 model sıfır kilometre Toyota Yaris çekilişi yapıldı. 3 bin 184 kişinin bilet almaya hak kazandığı ve 2. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte nefesler tutuldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:43
Besi Döner’den araba çekilişi

Yapılan çekiliş sonucunda talihli 2093 numaralı biletin sahibi oldu. 2093 numaralı biletin sahibinin 30 Ağustos’a kadar Besi Döner’e başvurmaması durumunda araba 2578 numaralı yedek talihlinin olacak.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

Anahtar Kelimeler:
Besi Döner
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