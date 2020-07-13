Berk-Ay Döner İnönü Caddesi’nde açıldı
Ali Bektaş’ın sahibi olduğu Berk-Ay Döner hizmete girdi.
Güncel 13.07.2020, 19:27
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İnönü Caddesi No: 25-D adresinde gerçekleştirilen törene CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulay Tokgöz, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışa özel indirimlerin düzenlendiği törende vatandaşlar ürünlerin tadına bakma imkanı bulurken işyeri Sahibi Ali Bektaş, Berk-Ay Döner-Kebap’ta Et ve tavuk döner, ciğer, dürüm, İskender ve ızgara çeşitlerinin yanı sıra meşrubat çeşitlerinin satışının yapılacağını dile getirdi. Ali Bektaş, ayrıca kilo ile tavuk ve et döner ayrıca köfte satışı da yapılacağını anlattı.
(Haber Merkezi)
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