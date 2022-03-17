Berberler’den Gür’e destek

Oda Başkanı Çağlayan, ÇESOB Başkanlığı için adayları değerlendirdiklerini ve yönetimiyle birlikte Recep Gür’ü destekleyeceklerini kaydetti. Çağlayan, “Recep Gür başkanımızın yanındayız, destekleyeceğiz” dedi.

Toplam 40 odadan oluşan Çorum Esnaf Odaları Birliği’nde seçim dönemi yaklaşırken Recep Gür’e destekler her geçen gün büyüyor. Mayıs ayında yapılacak olan ÇESOB seçimlerinde toplamda 296 oy kullanılacak.

Recep Gür’e şimdiden Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası, Sungurlu Madeni Sanayi Odası, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Sungurlu Terziler Odası’ndan 37 oy, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan 8 oy, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan 7 oy İskilip Ekmekçi, Kahveci vb. Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7 oy, Berberler ve Kuaförler Odası’ndan 7 oy olmak üzere 66 oy destek gelmiş oldu.

(Volkan SINAYUÇ)