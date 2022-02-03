Berberler Odası’ndan Vali Çiftçi'ye ziyaret

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odalarda bir süre önce başlayan olağan seçim süreci kapsamında bir süre önce Çorum Berberler Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanlığı’na seçilen Aşkın Çağlayan ile yeni yönetimi Vali Çiftçi ile bir süre görüşerek tanıştı.

Vali Çiftçi, Oda Başkanı Çağlayan ve yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

