Berberler Odası’ndan Başkan Aşgın’a ziyaret
Çorum Berberler Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ve yeni yönetimi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 06.02.2022, 18:53
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Başkan Aşgın, ÇESOB’a bağlı odalarda bir süre önce başlayan seçim süreci kapsamında Berberler Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanlığı’na seçilen Aşkın Çağlayan ile yeni yönetimini ağırladı.
Aşgın, Oda Başkanı Çağlayan ve yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.
(Volkan SINAYUÇ)
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