Berberler Odası’ndan Başkan Aşgın’a ziyaret

Başkan Aşgın, ÇESOB’a bağlı odalarda bir süre önce başlayan seçim süreci kapsamında Berberler Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanlığı’na seçilen Aşkın Çağlayan ile yeni yönetimini ağırladı.

Aşgın, Oda Başkanı Çağlayan ve yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

