Berberler Odası’ndan 12. iftar

Afra Düğün Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen 12. iftar yemeğine Oda Başkanı Mustafa Köse, Oda Yönetim Kurulu ile oda üyelerinin yanısıra Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkan Yardımcısı Burhan Balcı, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Oda üyelerini ve konuklarını kapıda karşılayan Mustafa Köse, yemekte yaptığı konuşmada geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.

Gecenin sponsorları MCB Lazer Medikal Cilt Bakım firması ile Berat Kozmetik’e de teşekkür eden Köse daha sonra firma yetkilileri Uğur Küçük, Songül Arat ve Seyfi Demir’e birer plaket takdim edildi. İftar yemeğinin ardından MCB Lazer firmasının ürünleri oda üyelerine bir stantta tanıtıldı.

(Volkan SINAYUÇ)