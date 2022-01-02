Berberler Odası’nda yeni başkan Aşkın Çağlayan

Afra Düğün Salonu’nda dün büyük bir katılımla gerçekleştirilen Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanlığı seçimini Aşkın Çağlayan kazandı.

Mevcut Başkan Mustafa Köse ile birlikte Gazi Demir, Aşgın Çağlayan ve Adem Okumuş’un başkanlık için yarıştığı kongrenin galibi Aşgın Çağlayan oldu. Buna göre Aşgın Çağlayan 159 oy alırken, Mustafa Köse 143, Gazi Demir 126 ve Adem Okumuş ise 59 oy alabildi.

Aşgın Çağlayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mansur Güllü, Seval Demirci, Tuncay Kazak, Fethiye Kaya, Sefa Gürbüz ve Selim Turpçu görev aldı. Denetim Kurulu ise Ramazan Ökmen, Özlem Aygün ve Serap Ünal’dan oluştu.

Kongre ile ilgili ayrıntılı haberi yarın gazetemizde bulabilirsiniz

(Volkan SINAYUÇ)

