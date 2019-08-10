Berberler geç saate kadar açık

Berberler ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşandığını hatırlatan Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse bu nedenle tüm meslek mensuplarının bu akşam geç saatlere kadar açık olarak vatandaşa hizmet vereceğini bildirdi.

Bayram nedeniyle işler de yoğunluk yaşandığını aktaran Köse, “Erkek berberlerimiz de saç kesimi, sakal tıraşları başlarken bayan kuaförlerin de ise kesim, renklendirme ve boya işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim sanatımız insanların güzelliğidir. Onların yüzlerine yansımaktadır. Bunun için çalışıyoruz. Kimsenin mağdur olmaması için Berber ve Kuaförler olarak Kurban bayramında da hizmet verecek” diye konuştu.

(Aliye ÖNCEL)